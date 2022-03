Auf Initiative des Landtagsabgeordneten Markus Wolf lädt die CDU Bad Dürkheim gemeinsam mit den weiteren im Stadtrat vertretenen Parteien und Gruppen SPD, Bündnis 90/Die Grünen, FWG Bad Dürkheim und FDP am Sonntag, 6. März, zu einer Solidaritätskundgebung für die Ukraine auf dem Schlossplatz ein. Beginn ist um 16.30 Uhr.

„Gemeinsames Zeichen setzen“

Als Redner werden Bürgermeister Christoph Glogger (SPD), Markus Wolf als Vorsitzender der CDU Bad Dürkheim sowie mit Christoph Spies (SPD) ein weiterer Landtagsabgeordneter auftreten. Auch Michael Zaczkiewicz vom Freundeskreis Nadija und Mila Küssner, die aus dem Kriegsgebiet stammt, werden sich an die Teilnehmer wenden.

„Ich bin dankbar, dass alle im Rat vertretenen Parteien diesen Vorschlag sofort unterstützt haben und wir so ein kraftvolles, gemeinsames Zeichen setzen können“, so Markus Wolf in einer Pressemitteilung.