Im Hinblick auf den Krieg in der Ukraine sagt Pfarrer Thomas Diener: „Es ist gut, Klage, Sorge und die Hoffnung auf Frieden im Gebet vor Gott zu bringen. Miteinander die Fragen zu teilen, die mit dem Krieg gekommen sind.“ Dazu lädt am kommenden Freitag, 24. Februar, die katholische Kirchengemeinde St. Nikolaus in Ellerstadt ein. Der Gottesdienst findet um 18 Uhr in der Kirche in der Flersheimer Straße statt. An diesem Tag jährt sich der Einmarsch Russlands in die Ukraine. Doch schon viel länger, seit 2014, gebe es im Osten der Ukraine kriegerische Auseinandersetzungen, erinnert Diener und betont: „Jeder Tag Krieg ist einer zu viel, weil Menschen verletzt werden und sterben, weil sie ihre Sicherheit und Heimat verlieren, weil Landschaften verwüstet und Ressourcen zerstört werden. Wir sehen jeden Tag die Bilder von Zerstörung und Leid und wollen und dürfen uns nicht an den Krieg gewöhnen.“