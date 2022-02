Für den Frieden haben am Freitagabend rund 100 Menschen in der Dürkheimer Schlosskirche gebetet. Dekan Stefan Kuntz hielt die Andacht als Reaktion auf den russischen Angriff auf die Ukraine. Als er am Donnerstagmorgen die Nachrichten gesehen habe, sei es ihm so schlecht gegangen, wie schon lange nicht mehr, sagte Kuntz. Er spüre bei den Menschen eine tiefe Betroffenheit. „Ist es mit dem Frieden jetzt vorbei?“, formulierte er die Angst vieler in diesen Tagen. Hoffnung gebe ihm der Einsatz junger Menschen, die sich in großer Zahl für den Klimaschutz und den Frieden engagieren. „Millionen Menschen sind sich einig in ihrer Forderung nach Frieden“, sagte Kuntz.