Jürgen und Patricia Hanewald haben spontan 15 ukrainische Flüchtlinge aus dem polnischen Grenzgebiet nach Dackenheim gebracht. Sie alle sind privat untergekommen, sechs von ihnen auf dem Weingut der Hanewalds. Die Familie will weiter helfen und bittet vor allem um Essensspenden – und Handtücher.

„Wir haben vor, kommendes Wochenende wieder nach Polen zu fahren, dieses Mal mit vier oder fünf Autos“, sagt Jürgen Hanewald. Der Pfarrer, mit dem die Familie vor Ort zusammenarbeitet und der die Papiere der Flüchtlinge vorbereitet hat, habe von Lebensmittelknappheit in der Grenzregion berichtet. „Die müssen nämlich nicht nur die unzähligen Flüchtlinge versorgen, sondern auch die Armee“, fasst Hanewald die Lageberichte zusammen. Benötigt werden nach seinen Informationen Nudeln, Konserven wie Dosensuppen oder Dosenwurst, Eintöpfe, Reis und Müsliriegel. Alles, was leicht transportierbar und haltbar ist. „Außerdem werden Jacken in allen Größen gebraucht“, sagt er.

Mangelware seien auch Handtücher und Hygieneartikel, vor allem für Frauen. Da inzwischen ein Dackenheimer Bürger ein Haus als Notunterkunft zur Verfügung gestellt habe, seien auch Betten und Matratzen willkommen.

Wer Hilfsgüter spenden möchte, kann sich per E-Mail an info@hanewald-dackenheim.de melden oder die Spenden bis Freitagnachmittag beim Weingut in der Kirchenstraße 13 in Dackenheim abgeben. Geld kann an den Verein Miteinander in Freinsheim gespendet werden, Verwendungszweck: Ukraine Dackenheim, Iban: DE96 5465 1240 0005 4580 39.