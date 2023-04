Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es war ein herausragendes Benefizkonzert, das in der Seebacher Klosterkirche in Bad Dürkheim stattfand, geprägt durch den persönlichen Bezug der in der Ukraine geborenen Sängerin Mila Küssner.

Mila Küssner musizierte zusammen mit Sopranistin Marike Engelmann, Oboist Georg Weiss und Gabriele Weiß-Wehmeyer am Klavier. Die Zuhörer erlebten einen berührenden Liederabend,