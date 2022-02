Die weibliche U16 des Dürkheimer HC fährt am Wochenende zur Süddeutschen Hallenhockey-Meisterschaft nach München. Trainer Uwe Krauß sieht sein Team als Außenseiter. Mannschaft und Betreuer freuen sich auf diese für sie neuen Erfahrungen.

Für die Mädchen ist es die erste Teilnahme an einer „Süddeutschen“. Entsprechend aufgeregt sind sie, erzählt Stürmerin Saskia Solbach. Das Saisonziel hat das Team mit der Qualifikation zu den Titelkämpfen bereits erreicht: „Alles andere ist jetzt Zugabe“, sagt Trainer Uwe Krauß, für den es als Coach bei einer Meisterschaft ebenfalls eine Premiere ist.

Die Gegner seien für ihn große Unbekannte, obwohl man sich alle bereits im Video angesehen habe. Die Voraussetzungen in den anderen, größeren Landesverbänden seien besser, sieht er sein Team nur als Außenseiter. Trotzdem müsse erst einmal gespielt werden und die DHC-Mädels wollen sich nicht verstecken. „Wir wollen unser Hockey spielen und uns beweisen, dass wir mithalten können“, sagt Kapitänin Ella Bösling, die jetzt schon stolz auf die Saisonleistung ihres Teams ist. Verteidigerin Julia Blettner freut sich auf neue Gegner und glaubt, dass es „anstrengend werden wird, weil die anderen megastark sein werden“.

Modus in zwei Vierergruppen

Als Vizemeister der Rheinland-Pfalz/Saar-Meisterschaft muss der DHC am Samstag zunächst gegen den baden-württembergischen Meister HC Ludwigsburg antreten (13 Uhr). Um 15:45 Uhr geht es gegen den bayerischen Meister und Gastgeber Münchner SC und im Anschluss im letzten Gruppenspiel gegen den hessischen Vizemeister 1. Hanauer THC (17 Uhr). Drei schwere Aufgaben für die Dürkheimerinnen.

Wie immer wird bei der „Süddeutschen“ in zwei Vierergruppen „Jeder gegen jeden“ gespielt. Die Gruppenersten qualifizieren sich für die Halbfinals am Sonntag, die anderen Teams spielen um die Plätze fünf bis acht. In der anderen Gruppe trifft der RPS-Meister VfL Bad Kreuznach auf den Wiesbadener THC, den Mannheimer HC und die HG Nürnberg.

Am Samstag letzte Trainingseinheit

Der DHC-Tross mit dem Trainerteam Krauß, Dirk Baumgarten und Simone Krauß sowie den Betreuerinnen Katrin Bösling und Annette Eitel reist am Freitag nach München. Abends wird es noch ein Videostudium geben, am Samstagfrüh steht vor dem ersten Spiel noch eine letzte Trainingseinheit auf dem Plan. Am Sonntag wird ab 10 Uhr gespielt, die letzten Partien beginnen um 12.45 Uhr. „Ich denke, dass es ein Ereignis sein wird, an das ich mich noch lange erinnern werde. Auf eine ,Süddeutsche’ fährt man ja nicht jedes Wochenende!“, spricht Anna Lotta Kulick aus, wie es wohl allen geht.