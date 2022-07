Wird das Vereinsheim des TV Ellerstadt nun doch nicht an den Pächter verkauft? Der Ellerstadter Verein wird noch einmal entscheiden müssen, ob und an wen er das Gebäude veräußern will. Weil zur TVE-Mitgliederversammlung im Mai nicht fristgerecht eingeladen wurde, muss das Treffen am Dienstag (19 Uhr, Vereinshalle) wiederholt werden. Im Mai hatten 24 der 35 anwesenden Mitglieder für den Verkauf des Sportheims an den Pächter Panagiotis Panagiotidis für rund 280.000 Euro gestimmt. Neun Tage nach diesem Beschluss hatte sich eine fünf Personen umfassende Interessengemeinschaft gemeldet, die das Vereinsheim auch kaufen möchte. Sie bietet 100.000 Euro mehr. Wegen des Formfehlers hat die Interessengemeinschaft nun Widerspruch eingelegt. Am Dienstag liegen nun Anträge der Interessengemeinschaft und des Pächters mit den genannten Kaufpreisen vor. In jüngster Zeit hat TVE-Chef Martin Ammende ungewöhnlich viele Vereinseintritte registriert, ob das als Reaktion auf den geplanten Verkauf zu sehen ist, kann er nicht einschätzen, ebenso wenig wie die Stimmung in der Mitgliederversammlung am 19. Juli. „Es wird spannend“, glaubt er daher.