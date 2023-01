Zur internationalen Musik der Transatlantic Band nach Herzenslust tanzen: Das durften nach zweijähriger Pandemiepause die 270 Gäste am Samstagabend in der Halle des Turnvereins Bad Dürkheim, der endlich wieder seinen Turnerball feiern konnte. Zudem wurde an dem gelungenen Abend zwei Sportlerinnen eine besondere Ehre zuteil.

Kerstin Karb und Sabine Karst wurden als Sportlerinnen des Jahres ausgezeichnet. Karb sei seit rund 20 Jahren Trainerin der Jugendabteilung. Ihre Leistungsturnerinnen im Alter von acht bis 22 Jahren seien in der Regionalliga vertreten. „Sie hält die Leistungsturngruppe mit großem persönlichen Engagement am Laufe. Obwohl sie zwei Kinder hat, steht sie zweimal in der Woche in der Halle“, erklärte TVD-Vorsitzender Christian Hennicke im Gespräch mit der RHEINPFALZ.

Karst trainiere – ebenfalls seit rund 20 Jahren – die „Minis“, so heißen die Jüngsten im Basketball ab etwa neun Jahren. Darüber hinaus sei sie als Jugendleiterin der Spielgemeinschaft mit Speyer, als Schiedsrichterin sowie als Organisatorin im Leistungssport pfalzweit tätig, berichtete Hennicke. Normalerweise zeichne der Turnverein nur einen Sportler oder eine Sportlerin des Jahres aus, das erstmals zwei geehrt wurden, sei dem pandemiebedingten Nachholbedarf geschuldet, erläuterte er.

1400 Mitglieder

Daneben durften die Besucher spektakuläre Showeinlagen genießen: Die Leistungsturnerinnen zeigten ihr Können am Boden und an klassischen Geräten wie Schwebebalken, Stufenbarren und Reck. Mit einer Choreographie zur Musik der Sängerin Karla Camila Cabello begeisterte die Gruppe „Just Dance“ der VT Böhl. Großen Anklang fand auch die Mitmach-Tanzrunde, bei der das Tanzhaus „La Danza“ einen interaktiven Kreistanz anleitete.

Nach Angaben Hennickes kann der 163 Jahre junge Verein nach coronabedingt leichtem Rückgang mit derzeit rund 1400 Mitgliedern hoffnungsvoll in die Zukunft blicken. Der nächste Turnerball soll am 27. Januar 2024 stattfinden.