Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der TV Ellerstadt ist weiterhin händeringend auf der Suche nach einem neuen geschäftsführenden Vorstand. Auch in der Mitgliederversammlung hat sich keine Lösung für dieses Problem abgezeichnet. Martin Ammende, der den größten Verein im Ort seit 2013 führt, bekräftigte in der Versammlung nochmals, nicht mehr zur Verfügung stehen zu wollen. Er warf eine Idee in den Raum – und räumte mit einem Gerücht auf.

Sein Vertreter Andreas Hofsäß und Schriftführerin Melanie Odening wollen ebenfalls nicht mehr weitermachen. Patricia Bürcky, (Kassiererin)