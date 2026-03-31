Der TV Dürkheim ist mit seinen rund 1400 Mitgliedern der größte Verein der Stadt. Was er für die Zukunft plant.

Am vergangenen Freitag stand für die Mitglieder des Turnvereins Dürkheim 1860 (TVD) wieder die jährliche Versammlung in der vereinseigenen Halle auf dem Plan, heißt es in einer Pressemitteilung. Gemeinsam wurde auf das vergangene Jahr geblickt. Ein Höhepunkt war die Ausstellung zum 165-jährigen Bestehen des Vereins im Stadtmuseum. Historische Exponate, darunter Leihgaben aus dem Museum in Hauenstein, illustrierten die Geschichte des TVD. Der traditionelle Turnerball fand im Januar 2025 statt, wurde jedoch in diesem Jahr ausgesetzt. Der feierliche Grund: 2027 soll am 27. Februar ein großer Jubiläums-Turnerball anlässlich des 100-jährigen Bestehens der Veranstaltung steigen.

Vorsitzender Christian Hennicke berichtete von einem abgeschlossenen Großprojekt: Der Fettabscheider der TVD-Gaststätte sei aus dem „Stiefelgang“ auf die Straße verlegt worden. Noch ausstehend sei hingegen die Sanierung des „Stiefelgangs“, für die der Verein auf Fördergelder warte. Hennicke wies auf unbesetzte Vorstandsämter hin, darunter diejenigen für Jugend, Technik und Mitgliederpflege.

Dominik Eller, stellvertretender Vorsitzender, betonte die Fortschritte in der Vereinskommunikation, unter anderem sei ein monatlicher Newsletter eingeführt worden. Mark Sammet, Vorstand für Turnen und Sport, berichtete von einem gelungenen Turnspektakel, musste jedoch auch auf ein ausgefallenes Beachvolleyballturnier hinweisen, das mangels Teilnehmern nicht stattfinden konnte. Finanzvorstand Antje Kasper präsentierte eine Verlustrechnung für 2025 mit einem Minus von 8437 Euro. Gleichzeitig informierte sie über eine Bewerbung für den „Goldenen Plan“, um Landesfördermittel für die Sanierung des Flachdachs und die Anschaffung einer Photovoltaikanlage zu erhalten.

Ein weiterer Höhepunkt der Versammlung waren die Ehrungen verdienter Mitglieder. Uwe Ullrich vom Pfälzer Turnerbund verlieh die goldene Ehrennadel des Turngaus Rhein-Limburg an Christian Hennicke und Annelu Knoth, die silberne Ehrennadel an Susanne Müller-Hennicke. Den Ehrenbrief des Deutschen Turnerbundes erhielten Erika Müller-Kupferschmidt und Klaus Hetterling. Annette Nagel und Martin Rübsaamen wurden mit der Ehrennadel des Pfälzer Turnerbundes ausgezeichnet.

Die Vorstandsmitglieder und Abteilungsleiter wurden einstimmig in ihren Ämtern bestätigt.

Der Vorstand

Vorsitzender und Veranstaltungen: Christian Hennicke, Stellvertretender Vorsitz und Digitale Medien und Sponsoring: Dominik Eller, Turnen und Sport: Mark Sammet, Schriftwesen und Ehrungen: Susanne Müller-Hennicke, Öffentlichkeitsarbeit: Felix Feß, Finanzen und Recht: Antje Kasper, Kasse: Annette Nagel. Technik: vakant, Mitgliederpflege und interne Kommunikation: vakant, Jugend: vakant