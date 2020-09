In ungewohnter Weise ist am Freitag die Mitgliederversammlung des TV Dürkheim verlaufen: Wegen der Pandemie fand sie ein halbes Jahr später als sonst und mit einem Drittel weniger Teilnehmern als üblich statt. Die Mitglieder saßen statt im hinteren Hallendrittel an langen Tischen im vorderen Hallenteil mit großem Abstand zueinander.

Für drei besondere Ehrungen, zwei seitens des Pfälzer und eine im Namen des Deutschen Turnerbunds, reiste Isolde Fouquet vom Turngau Rhein-Limburg an. Sie würdigte das Engagement von Katharina Steiniger, Elisabeth Christ und Inge Fischer. Alle drei leisten im Bereich Turnen weiblich seit vielen Jahren hervorragende Arbeit als Trainerinnen und Choreographinnen. Sie würden somit den TV Dürkheim und seine „Kernsportart“ ganz wesentlich prägen.

Nach diversen vereinsinternen Ehrungen – darunter zweimal für 65 Jahre Zugehörigkeit zum Verein – und Verabschiedungen aus Funktionen blickte der Vorsitzende Christian Hennicke auf das Jahr 2019 zurück. Wegen der Pandemie müssten die geplanten Feierlichkeiten zum 160. Gründungsjubiläum entfallen. Eine kleine Sonderausstellung mit dem Stadtmuseum soll im Frühjahr 2021 nachgeholt werden.

Kleine Chance auf einen Turnerball

Die vereinseigene Halle wiederum erwies sich in dieser Zeit als unschätzbarer Vorteil, denn dadurch konnte der Sportbetrieb gemäß dem Stand der jeweils geltenden Corona-Verordnungen ab Juni umgehend peu à peu wieder aufgenommen werden. Die Turnshow im Dezember wird es dieses Jahr nicht geben, für den Turnerball im Januar 2021 unter Corona-Bedingungen besteht dagegen durchaus noch eine kleine Chance.

Was die Finanzen angeht, so zeigte sich einmal mehr, dass der TVD auch hier sehr gut aufgestellt ist. Die Mitglieder stimmten einer moderaten Anpassung der Mitgliedsbeiträge zu. Höhere Aufwendungen für Aufwandsentschädigungen sowie der Anstieg von Unterhaltskosten für die Halle hätten diese Erhöhung, die die erste seit neun Jahren ist, nötig gemacht.

Die finanziellen Einbußen durch den Wegfall der Einnahmen am Wurstmarkt würden durch die während des allgemeinen Lockdowns eingesparten Zahlungen an die Übungsleiter in etwa ausgeglichen. Bei den späteren Neuwahlen wurden alle turnusgemäß zu wählenden Vorstandsmitglieder im Amt bestätigt. Lisa Kühnreich wurde als Vorstand für Jugend neu gewählt.

Der Vorstand

Vorsitzender und Ressort Veranstaltungen: Christian Hennicke, Stellvertender Vorsitzender und Ressort Technik: Thomas Mühlbeier, Vorstand Sport: Mark Sammet, Kassenwesen: Annette Nagel, Schriftwesen: Susanne Müller-Hennicke, Jugend: Lisa Kühnreich, Mitgliederpflege: Alexandra Biehl, Digitale Medien: Dominik Eller, Öffentlichkeitsarbeit: Marion Kling.