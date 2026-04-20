Bei der Verleihung der Urkunden des Deutschen Sportabzeichens beim TV Dürkheim zeigte sich, dass Fitness auch bis ins hohe Alter möglich ist.

65 erfolgreich abgelegte Sportabzeichen, das sind fünf mehr als im vergangenen Jahr. Dieser positive Trend soll fortgesetzt werden: „Wir wollen die einhundert erreichen“, setzte Anja Hoffmann vom Sportabzeichen-Team ehrgeizige Ziele bei der diesjährigen Übergabe der Urkunden. Erika Müller-Kupferschmidt, Kreisbeauftragte für das Deutsche Sportabzeichen des Sportbundes Pfalz, freute sich, dass diesmal über 20 Sportlerinnen und Sportler in die Halle des TV Dürkheim gekommen waren, um sich ihre Urkunde persönlich abzuholen.

Für alle Aktiven, aber auch für die ehrenamtlichen Prüferinnen und Prüfer, ohne die nichts geht, hatte die Stadt außerdem Eintrittskarten fürs Salinarium spendiert. Ein Blick in die Statistik zeigte, dass zwar die Anzahl der abgelegten Sportabzeichen angestiegen ist, allerdings bedauerte Müller-Kupferschmidt, dass wenig Kinder und Jugendliche mitgemacht haben. Nur in wenigen Schulen und Sportvereinen werde das Ablegen des Sportabzeichens unterstützt. „Wir sind offen für alle, auch aus anderen Vereinen oder Leute ohne Vereinszugehörigkeit“, betonte Hoffmann noch einmal.

Bad Dürkheims Sportdezernentin Angela Strobel war gekommen, um den jüngsten und ältesten Teilnehmern die Urkunden persönlich zu überreichen. Besonders beeindruckend die Leistung von Rosemarie Kreiskott, die mit 95 Jahren bereits zum 50. Mal das Sportabzeichen ablegte. Der älteste Teilnehmer war der 90-jährige Hartwin Ufer, mit der zweiten Teilnahme, nach seiner Premiere im vergangenen Jahr. Erfolgreichster Teilnehmer mit nun 66 Urkunden war erneut Klaus Jürgen Preuschoff.

Zwar ist das Deutsche Sportabzeichen der älteste deutsche Ordenspreis, wie Müller-Kupferschmidt betonte, aber das Abzeichen entwickelt sich weiter. Schon im vergangenen Jahr wurde der Leistungskatalog nach wissenschaftlichen Erkenntnissen um andere Kraftübungen erweitert, in diesem Jahr kommen neue Koordinationsübungen dazu. Gerade in mittleren Altersklassen seien die Anforderungen zum Teil recht hoch, gab Hoffmann zu, und freute sich daher, dass es nun weitere Alternativen gibt.

Auch in diesem Jahr bietet der Sportabzeichen-Treff des TV Dürkheim wieder zahlreiche Termine zum Ablegen des Fitnessabzeichens an. Los geht es am 4. Mai. Rückfragen an sportabzeichen@tv-duerkheim.de. Alle Infos und Termine auch auf der Homepage des TV Dürkheim.