Sechs Punkte möglich: Die Herrenmannschaft des Dürkheimer HC steuert in den beiden Spielen am Wochenende auf eine Vorentscheidung im Aufstiegsrennen zu.

Mit den ärgsten Konkurrenten bekommen es die DHC-Herren am Wochenende zu tun. Am Samstag gastiert der Tabellendritte TV Alzey in Bad Dürkheim, am Sonntag muss der DHC zum Zweiten Safo Frankfurt. An diesem Wochenende kann in der Westgruppe der Zweiten Regionalliga Süd bereits die Entscheidung über den Aufstieg zur Ersten Regionalliga fallen. Denn Tabellenführer Dürkheimer HC kann im direkten Duell die beiden Verfolger auf Abstand halten.

Mit 24 Punkten haben die Dürkheimer auf den Zweiten Safo Frankfurt vier Punkte Vorsprung. Allerdings hat Safo schon zehn Spiele absolviert, der DHC ist erst neunmal angetreten. Der TV Alzey ist nach ebenfalls zehn Spielen mit 16 Zählern weitere vier Punkte hinter den Frankfurtern auf Rang drei. Dazu hat der DHC mit plus 24 Toren ein exzellentes Torverhältnis (Safo plus sieben, Alzey plus vier), was bekanntlich einen weiteren Punkt wert sein kann.

„Ich mache keine Rechenspiele. Es sind noch fünf Spiele und damit fünfzehn mögliche Punkte“, sagt Routinier Christopher Matz. Allerdings hat er dabei übersehen, dass die anderen Teams jeweils nur noch zwölf Punkte sammeln können. Und wenn der DHC am Wochenende sechs Punkte holen sollte, würden logischerweise die beiden Verfolger auch je drei Punkte liegen lassen. In dem Falle würde der Vorsprung der Dürkheimer auf uneinholbare sieben Punkte vor Frankfurt anwachsen.

Bei diesem Szenario ist ein Sieg von Safo am Samstag im Stadtduell beim TSV Sachsenhausen schon eingepreist. Sollte das alles aber nicht so kommen, wäre das auch kein Beinbruch. Dann bleiben dem DHC immer noch die Spiele bei TEC Darmstadt, gegen den TSV Sachsenhausen und beim Limburger HC, um die zur Meisterschaft fehlenden Punkte zu holen. Mit dem TV Alzey haben die Dürkheimer noch eine Rechnung offen.

In Rheinhessen mussten die Pfälzer Ende September die bisher einzige Niederlage (2:3) der Saison hinnehmen. Personalengpässe, eine zu große Leichtigkeit und damit vielleicht ein Unterschätzen des Aufsteigers aus der Oberliga führten dazu, dass der DHC zwar zweimal einen Rückstand ausgleichen konnte, dies aber beim dritten Mal nicht mehr gelang. In Alzey nicht dabei war Christopher Matz gewesen, er hatte kurzfristig passen müssen. „Die Jungs haben mir einiges erzählt und wollen nun unbedingt gewinnen“, erzählt er von einer motivierten Mannschaft.

Am Dienstag haben die Dürkheimer ein Testspiel gegen den HC Heidelberg absolviert, konnten deutlich gewinnen. Die Heidelberger rangieren derzeit in der Ersten Regionalliga auf dem letzten Tabellenplatz. Doch nicht nur das Ergebnis sei deutlich gewesen. „Auch spielerisch war es sehr gut“, ist Christopher Matz auch deshalb zuversichtlich für das Wochenende.

Allerdings war Trainer Dirk Baumgarten nicht dabei, er hat über Pfingsten ein paar Tage Urlaub gemacht. Der sportliche Leiter des DHC, Torsten Althoff, hatte für ihn übernommen und wird auch am Donnerstag das Training leiten. Am Wochenende wird Baumgarten wieder zurück sein. „Ich kann nur Positives über ihn sagen“, ist Christopher Matz mit dem neuen Trainer offenbar zufrieden.

„Man merkt, dass er selbst gespielt hat. Und wir stehen ganz oben – so viel kann er wohl nicht falsch machen“, sagt er schmunzelnd. Vier klare Siege in vier Spielen sind in der Tat eine sehr gute Anfangsbilanz. Dass die Alzeyer auf Tabellenplatz drei stehen, zeige, dass man den Aufsteiger nicht noch einmal unterschätzen darf, betont Matz. „Wir müssen das Spiel auf jeden Fall ernst nehmen.“ Anpfiff ist am Samstag um 15 Uhr im Dr.-Kurt-Schneider-Hockeystadion.

Schwerer wird womöglich das Spiel am Sonntag um 13 Uhr bei Safo Frankfurt. Unter den Frankfurter Vereinen gibt es immer rege Wechsel; Christopher Matz weiß, dass Safo sich zuletzt verstärken konnte. Gerade auf eigenem Platz ist Frankfurt gefährlich. „Aber sie sind in ihren Leistungen nicht immer konstant.“

Vor Pfingsten hatte Safo gegen den Tabellenvorletzten Limburger HC nur unentschieden gespielt, da aber der LHC eine starke Rückrunde spielt, darf man auch nicht zu viel Hoffnung in dieses Ergebnis legen. „Wir sind Tabellenführer, wir wollen auch dieses Spiel gewinnen“, sagt Matz selbstbewusst und schiebt hinterher: „Aber erst mal müssen wir am Samstag das Heimspiel gewinnen“ – gilt es, einen Schritt nach dem anderen zu machen.