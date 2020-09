In der Fußball-B-Klasse Rhein-Mittelhaardt Nord stehen der TuS Wachenheim und der TuS Friedelsheim nach Auftaktniederlagen schon ein wenig mit dem Rücken zur Wand. Wie die beiden haben auch Rot-Weiss Seebach II und Aufsteiger TV Ellerstadt am Sonntag Heimspiele.

Michael Acker, Coach des TuS Wachenheim, hat nach eigenen Angaben in der Nacht auf Montag schlecht geschlafen. Immer wieder ging ihm der blutleere Auftritt der Mannschaft in Dannstadt durch den Kopf. „Das war Einstellungssache. Da muss ich mich fragen, ob ich das Team noch erreiche“, sagt der Trainer. Er merke, dass er unzufrieden und in der Folge an der Linie laut werde – was gar nicht seine Intension sei. Eine schwache Runde wie die 2019/20 wolle er unbedingt vermeiden, deshalb sei die Enttäuschung auch so groß. „Dannstadt war keine Übermannschaft, aber sie haben mit Leidenschaft gespielt, während wir uns mit unfassbarer Passivität in unser Schicksal ergeben haben“, ärgert sich Acker. Das Kuriose: Die Trainingsbeteiligung sei gut wie nie, aber das Phlegma stoppe den TuS immer wieder. Die Ansage des Trainers vor dem Heimspiel gegen die SG Forst/Ruppertsberg (Sonntag, 15 Uhr) ist unmissverständlich: „Ich will eine Reaktion sehen.“

TuS Friedelsheim mit Experiment in Offensive

Der TuS Friedelsheim hat ein Testspiel beim A-Ligisten VfR Friesenheim 0:7 verloren. „In der ersten Hälfte haben wir gut nach vorne gespielt und nur 0:1 zurückgelegen. Nach der Pause hat man gemerkt, dass einige Spieler mit Trainingsrückstand dabei waren und kräftemäßig eingebrochen sind“, resümiert Spielertrainer Tobias Bartnik. Die Partie habe ihren Sinn als gute Laufeinheit mit Ball erfüllt. Am Sonntag, 15 Uhr, kommt die SG Dannstadt/Rödersheim, die mit zwei Siegen einen optimalen Start erwischt hat. „Ich will in der Offensive etwas ausprobieren“, sagt der Coach. Er überlegt, Verteidiger Ilker Cirt, ein gelernter Offensivspieler, wieder nach vorne zu beordern. Auch Stoßstürmer Patrick Wetzler sei eine Option. Die Trainingsleistungen in dieser Woche machen Bartnik Mut.

Seebach III braucht bessere Chancenverwertung

Am Sonntag, 11.45 Uhr, ist Rot-Weiss Seebach II Gastgeber des TSV Königsbach, der mit einem Remis und einem Sieg gestartet ist. „Für uns gilt es, die Leistung aus der Partie in Mutterstadt zu wiederholen. Allerdings muss die Chancenverwertung besser werden“, fordert Spielleiter Stefan Brodhag. Am Wochenende war Rot-Weiss trotz guter Möglichkeiten kein Treffer gelungen. „Felix Schröder und Ricardo Wronski sind wieder im Training. In der Offensive werden wir dadurch mehr Möglichkeiten haben“, freut sich Brodhag. Dagegen müssen Tim Reither, Deniz Atilgan und Marcel Debus ersetzt werden.

Harter Brocken für TV Ellerstadt

Einen harten Brocken bekommt Neuling TV Ellerstadt serviert, der am Sonntag, 15 Uhr, Tabellenführer FG 08 Mutterstadt II erwartet. Die Gäste haben ihre bisherigen beiden Partien gewonnen. „Auch wenn man das 5:1 bei der SG Forst/Ruppertsberg nicht überbewerten darf, tut uns der Sieg gut und wird uns Selbstvertrauen geben“, ist Coach Marco Coppola überzeugt. Das Duell mit Mutterstadt ist auch das Aufeinandertreffen zweier langjähriger Kumpels, die beide italienische Wurzeln haben und jetzt Trainer sind. „Marco Malizia und ich waren gemeinsam auf der Integrierten Gesamtschule in Oggersheim“, informiert Coppola und schiebt lachend nach, „dass Marco ein bisschen mehr Italiener sei“. Längst haben beide die deutsche Staatsbürgerschaft. Die Balance werde entscheiden, glaubt Coppola, der nicht zu defensiv agieren will. Dem TVW wird nur Felix Roßdeutscher fehlen.