Die Mitgliederversammlung des TuS hat den Vorstand bestätigt. Die erfolgreichen Fußballer peilen den Aufstieg an. Und Ex-FCK Profi Klement wird das Nachwuchstraining leiten.

50 der knapp 1200 Mitglieder hatten den Weg in die Vereinsgaststätte auf dem Sportgelände Am Alten Galgen gefunden, um sich den Geschäftsbericht des Ersten Vorsitzenden Olaf Schäfer und die Berichte der Abteilungsleiter anzuhören.

Kassenwart Christian Meindl stellte umfassend die Finanzlage des Clubs dar. Vor den Neuwahlen, die den alten Vorstand einstimmig bestätigten, wurde der ehemalige Vereinsvorsitzende Helmut Ott aufgrund seines Engagements und seiner Verdienste zum Ehrenmitglied ernannt. Der Beirat wurde nahezu komplett neu aufgestellt, um den TuS für künftige Herausforderungen zu rüsten und Potential für höhere Ämter und ehrenamtliches Engagement zu sichern.

Positives gibt es von den Fußballern zu berichten. Die erste Mannschaft belegt in der B-Klasse zurzeit den ersten Tabellenplatz und scheint für den Aufstieg in die A-Klasse gut gerüstet zu sein. „Wir sind da ganz zuversichtlich“, berichtete Olaf Schäfer hoffnungsvoll.

Kicken und Grillen mit Philipp

Auch die Tischtennisspieler geben an der Platte eine gute Figur ab. Die erste Mannschaft hat den Klassenerhalt in der Bezirksoberliga geschafft, und im Jugendbereich wachsen talentierte Nachwuchskräfte heran.

Mithilfe des ehemaligen Fußballprofis und Bundesliga-Kickers Philipp Klement, dessen erfolgreiche Karriere einst beim TuS begann, soll auch der Jugendbereich Fußball unterstützt werden. Klement leitet von Zeit zu Zeit das Training der A-Jugend und wird auch vor Ort sein, wenn der TuS Wachenheim zusammen mit dem TuS Niederkirchen am 10. April ab 18 Uhr zum Probetraining in das TuS-Stadion einlädt. Das Training ist gedacht für alle A-, B-, C- und D- Jugendlichen der Jahrgänge 2008 bis 2014. Wer Philipp Klement kennt, kann davon ausgehen, dass es sich der Wachenheimer nicht nehmen lassen wird, das eine oder andere Autogramm zu geben, zumal nach dem Training noch gemeinsam gegrillt werden soll.

Der Vorstand

Vorsitzender: Olaf Schäfer, zweiter Vorsitzender: Nicolas Joel, dritter Vorsitzender: Michael Acker, Kassenwart: Christian Meindl, Schriftführerin: Simone Keller, Beirat: Philipp Klement, Patrick Becker, Stefan Wilhelmi, Patricia Ott, Max Schleifer, Niko Grabowiecki, Matthias Schirmer, Jens Rotter