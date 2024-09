In einem Aufsteigerduell erwartet der TuS Friedelsheim in der Fußball-A-Klasse Rhein-Mittelhaardt am Sonntag, 15 Uhr, den Tabellenzehnten Kickers Neuhofen.

Nach zwei Erfolgen in den ersten beiden Partien hat der TuS vor eigenem Publikum zuletzt zweimal verloren. „Wir werden weiterhin offensiv spielen, das passt am bestens