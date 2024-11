Der TuS Friedelsheim, Neuling in der Fußball-A-Klasse Rhein-Mittelhaardt, muss seinen zurückgetreten Aufstiegstrainer Nicolas Wrede ersetzen. Am Sonntag, 15 Uhr, gegen Mitaufsteiger FG 08 Mutterstadt II steht Co-Trainer Mike Drüke an der Linie.

Der Abgang Wredes, der viel Herzblut in seine Arbeit investiert hatte, ist ein großer Verlust für die Friedelsheimer. Viele im Umfeld und aus der Mannschaft