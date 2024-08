Der TuS Friedelsheim fühlt sich in der Fußball-A-Klasse-Rhein-Mittelhaardt offenbar pudelwohl, was drei Siege aus drei Begegnungen belegen. Am Sonntag, 15 Uhr, tritt der Aufsteiger beim SV Altdorf-Böbingen an.

Eigentlich zählen Partien in Altdorf-Böbingen seit vielen Jahren zu den unangenehmsten Aufgaben, die man bekommen kann. Meist gehörte der unbequeme SVA zu den besseren Mannschaften in