Ein klassischer Tanzball mit Sportlerehrung: Der Turnerball des TV Dürkheim ist eine Besonderheit in der Stadt. Mehr als 200 Gäste feierten am Samstag in der TVD-Halle – auch Erika Müller-Kupferschmidt, die Sportlerin des Jahres.

Der TVD ist der letzte Verein in Bad Dürkheim, der solch einen klassischen Tanzball noch ausrichtet. Auch am Samstag lockte die Veranstaltung wieder mehr als 200 Gäste an. In der vereinseigenen Turnhalle tanzten sie den ganzen Abend zur Musik der Transatlantic-Band Standard- und Lateintänze. Auch Bürgermeisterin Natalie Bauernschmitt (CDU) ließ sich den Ball als Ehrengast nicht entgehen.

Doch der Ball dient nicht nur dem gemeinsamen Tanz. Jedes Jahr zeichnet der Turnverein hier auch seinen Sportler des Jahres aus. In diesem Jahr wurde diese höchste Vereinsehrung Erika Müller-Kupferschmidt zuteil. Vorstandsvorsitzender Christian Hennicke und Mark Sammet, Vorstand Turnen und Sport, ehrten sie für viele Jahrzehnte Mitgliedschaft und Engagement im TVD und darüber hinaus. Müller-Kupferschmidt kann auf vielfältiges Engagement verweisen, bekleidete unter anderem das Amt des Oberturnwarts im TVD und war so eine Vorgängerin Sammets. Viele Jahre ist sie Sportkreisvorsitzende sowie Sportabzeichen-Beauftragte und als Übungsleiterin für den TVD tätig. Darüber hinaus, so der Verein, liege ihr besonders die Gemeinschaft und der Teamgeist am Herzen.

Meisterliche Darbietung

Für eine besondere Darbietung sorgte der TVD selbst: Jasmin Rautenberg, Anouk Wessa und Noelle Graner, amtierende Rheinland-Pfalz-Mannschaftsmeisterinnen, zeigten einen Turnauftritt am Boden und auf dem Schwebebalken. Sie bedankten sich im Anschluss bei TVD-Trainerin Kerstin Karb, die ihnen stets zur Seite stand – sowohl in sportlichen als auch persönlichen Fragen.

Karb übernahm danach auch den Part der Losfee bei der großen Tombola, die als Hauptpreis etwas Besonderes bereit hielt: Zu gewinnen gab es einen Rundflug über Bad Dürkheim. Für das leibliche Wohl sorgten das Team der Vereinsgaststätte „da Robertino“ sowie der TVD mit einer Sekt- und Cocktailbar.