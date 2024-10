Der Berufungsprozess um eine Teilnehmerin einer Demonstration gegen die Anti-Coronamaßnahmen auf dem Wurstmarktplatz in Bad Dürkheim findet weiterhin keinen Abschluss. Weil Zeugen immer wieder verhindert und krank sind, greift nun Paragraf 229 der Strafprozessordnung – was zur Folge hat, dass der Prozess am Landgericht Frankenthal nun noch einmal von vorn beginnen muss. Mehr zum Thema lesen Sie hier