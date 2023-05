Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zum zweiten Mal in dieser Saison trennte sich der TTC Bad Dürkheim in der Tischtennis-Bezirksliga von seinem Gegner mit einem Remis. Auch gegen den bislang punktlosen TTV Bobenheim sollte die Siegespremiere in dieser Spielrunde nicht gelingen. Dennoch ist der durchaus ansprechende Saisonbeginn der Dürkheimer als Erfolg zu werten.

„Auch wieder ein gerechtes Unentschieden“, meinte der Dürkheimer Kapitän Christopher Müller nach der Partie. Dennoch nahm er auch zur Kenntnis, dass sein Team eine 6:3-Führung