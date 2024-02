Bad Dürkheim. Bei den Tischtennismannschaften des TTC Bad Dürkheim wechselten sich in der abgelaufenen Spielwoche Licht und Schatten ab.Die 2. Mannschaft hatte zwei Spiele bewältigen. Vom Auswärtsspiel beim TTF Maxdorf II kehrte das Team mit einer 5:8-Niederlage zurück. Es spielten Roman Allbach (1), Long Phan (2), Oleksandre Nakonechnyi und Jens Neufeld (2). Das Heimspiel gegen den TTV Süd Böhl ging ebenfalls verloren. In einer Partie, deren Spiele oft erst im fünften Satz entschieden wurden, unterlagen die Dürkheimer am Ende klar mit 2:8. Die Aufstellung war Roland Schätz (1), Roman Allbach, Aurelius Schätz (1) und Oleksandre Nakonechnyi. Die 1. Mannschaft des TTC trat zu Hause gegen den TTV Kallstadt an und setzte sich mit einem klaren 9:0-Sieg gegen den Gast durch. Die siegreiche Mannschaft spielte in der Besetzung Christopher Müller, Fabian Lenhardt, Jan Eymael, Mathias Baron, Torsten Späthe und Ralf Schulte. rhp