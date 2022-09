Die Sanierungsarbeiten an der Halle mit der angeschlossenen Gaststätte des TSV Freinsheim verzögern sich. Grund dafür sind laut Vereinsvorstand Hermann Rehg personelle Engpässe im Förderprogramm „Goldener Plan“ des Landes Rheinland-Pfalz.

Die für die Genehmigung des Zuschusses zuständige Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) Trier habe wegen der Katastrophe im Ahrtal Angestellte anderweitig einsetzen müssen. Deshalb sei der Antrag des TSV bislang noch nicht endgültig bearbeitet worden. „Weil die Baupreise in der Zwischenzeit deutlich nach oben gegangen sind, hat uns die ADD jetzt eingeräumt, die Preise zusammen mit einem Architekten neu durchzugehen und einen neuen Antrag einzureichen“, berichtet Rehg.

Mittlerweile rechne er mit etwa zehn Prozent mehr Kosten. Ursprünglich waren insgesamt 270.000 Euro für den Einbau neuer Fenster in der Halle und in der dem Gebäude angeschlossenen Gaststätte eingeplant. Neben der Laufbahn sollen unter anderem die Toiletten barrierefrei gestaltet und eine Rampe im Eingangsbereich für Rollstuhlfahrer angeschafft werden. Mit Eigenleistungen wie Abriss- und Elektroarbeiten will der TSV 1885 Freinsheim bis zu 12.000 Euro sparen. Die restliche Summe werde voraussichtlich aus Spenden und einem Kredit finanziert, sagt der Vorsitzende.

Wie Rehg auf der Mitgliederversammlung berichtete, ist die Anzahl der Mitglieder von 812 (Ende 2020) auf 837 gestiegen – auch, weil die Sportangebote wieder angelaufen seien. Geflüchtete sollen für zwei Jahre kostenlos beim Verein mitmachen dürfen. Diesem Vorschlag stimmten die Mitglieder einstimmig zu. Der bisherige Kassierer Robin Höhn musste aus beruflichen Gründen sein Amt niederlegen. Tischtennisabteilungsleiter Max Kron übernimmt die Aufgabe nun zusätzlich.