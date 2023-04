Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die TSG Grünstadt hat am Samstagnachmittag wieder einen Wettkampf in der heimischen Manfred-Kippler-Halle bestritten − und das unter Augen von Zuschauern in der Halle. Der Erstligist Eintracht Frankfurt kam drei Wochen vor dem Start der neuen Saison zu Besuch. Es war ein Test in mehrfacher Hinsicht.

Grünstadt. Ohne Nachweis gab es keinen Zutritt in die Halle. Die Offiziellen der TSG Grünstadt kontrollierten jeden Besucher, der sich den Turnfreundschaftswettkampf in der Manfred-Kippler-Halle