Weil er beim Ausparken einen anderen Wagen beschädigt haben und danach einfach weggefahren sein soll, erwarten einen bislang unbekannten VW-Fahrer Ermittlungen wegen Unfallflucht. Wie die Polizei mitteilt, erwischte der Fahrer des VW Passat am Samstagabend gegen 19.30 Uhr auf einem Supermarktparkplatz in der Herxheimer Straße beim Ausparken das Heck eines geparkten Mitsubishi Eclipse Cross. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Pech für den Unfallverursacher: Die Beifahrerin des Mitsubishi-Fahrers und deren Sohn saßen noch im Fahrzeug. Sie notierten das Kennzeichen des VW und verständigten die Polizei, die die Ermittlungen aufnahm.