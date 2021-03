Obwohl der Landkreis Bad Dürkheim die Marke 50 beim Sieben-Tage-Inzidenzwert am Wochenende überschritten hat, werden die Lockerungen von vor einer Woche noch nicht gleich wieder zurückgenommen. Nach Angaben der Kreisverwaltung finden heute Gespräche zwischen dem Landkreistag und dem Land statt. Das Ergebnis soll erst abgewartet werden. Ziel sei es, das weitere Vorgehen mit den anderen Kreisen abzustimmen. So könnte das Muster der Allgemeinverfügung des Landes Rheinland-Pfalz, die Kommunen bei Überschreiten von Inzidenzwerten erlassen sollen, noch geändert werden. „Auf jeden Fall wollen wir ein Hin und Her zwischen Öffnung und Schließung vermeiden“, so die Sprecherin der Kreisverwaltung, Sina Müller, auf Anfrage. In der Verfügung ist bislang vorgesehen, dass die Einzelhandelsgeschäfte wieder zum Terminshopping zurückkehren müssten. Büchereien und Museen müssten ebenfalls wieder schließen. Am Sonntag lag der Inzidenzwert, also die Anzahl der Corona-Fälle pro 100.000 Einwohner, im Landkreis Bad Dürkheim bei 55,8, am Montag bei 56,5.