Was die vier Männer sich dabei wohl dachten? Das Quartett wollte am Montag im Wald in Bad Dürkheim am Unterstand an den Drei Eichen ein Lagerfeuer machen. Eine 53-jährige Frau bemerkte das und machte sich berechtigterweise Sorgen wegen der aktuellen Waldbrandgefahr. Sie benachrichtigte die Polizei, die umgehend eine Streife schickte, welche die vier Männer einer Kontrolle unterzog, Die mit Rucksack ausgestatten Wanderer waren gerade dabei sich Essen zuzubereiten. Im Beisein der Polizeibeamten mussten sie das Lagerfeuer wieder löschen.

Das unerlaubte Feuermachen im Wald zieht nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren durch das zuständige Forstamt nach sich, so die Polizei. Frank Stipp, der Leiter des Forstamts Bad Dürkheim, betont, dass nicht zuletzt die aktuelle Dürre auch die Waldbrandgefahr immens erhöhe. „Wir haben inzwischen die höchste Warnstufe erreicht“, unterstreicht Stipp.