Das Gewitter, das am Mittwoch über die Region zog, hat keine Feuerwehreinsätze ausgelöst. „Es war nichts – Gott sei Dank“, sagt Bad Dürkheims Feuerwehrchef Karlheinz Beyer erleichtert. „Ich habe schon wieder Schweißausbrüche bekommen, bei der Menge, die da runterkam“, fügt er an. Auch in den Verbandsgemeinden Wachenheim und Freinsheim blieb es ruhig. „In Wachenheim kamen acht Liter Wasser runter, ansonsten war gar nichts“, fasst Wehrleiter Thomas Münch zusammen. Bodo Wenngatz, Pressesprecher der Feuerwehr Freinsheim, bestätigt auf RHEINPFALZ-Anfrage, dass kein Notruf bei der Leitstelle eingegangen ist.