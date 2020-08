Mit einem Qualifikationsspiel zur ersten Runde des Fußball-Verbandspokals startet Bezirksligist Rot-Weiss Seebach in die neue Saison. Gast ist am Sonntag, 17 Uhr, der 1. FC 08 Haßloch.

„Das ist schon eine Standortbestimmung, weil es eine Partie mit Wettkampfcharakter ist“, sagt der Seebacher Trainer Roland Beck. Dass manche Kollegen bei Pokalspielen von besseren Vorbereitungsspielen reden, kann Beck nicht verstehen. „Zum einen wollen wir diese erste Runde unbedingt erreichen, weil wir dann ein interessantes Heimspiel gegen Landesligist SV Geinsheim hätten“, verrät der Übungsleiter großen Ehrgeiz. Zum anderen seien solche Begegnungen für die Punkterunde sehr hilfreich. „Eine Partie unter Wettbewerbsbedingungen bringen ein Team viel weiter, als es drei Vorbereitungsspiele tun“, verdeutlicht Beck.

Beck: Wir werden uns noch steigern

Die Vorbereitung sei bislang nicht so gut gelaufen, aber das ficht Beck nicht an. „Wir haben noch drei Wochen bis zum Rundenbeginn, da werden wir uns noch steigern“, glaubt der Coach. Gegen 08 Haßloch, das in der Südstaffel der Bezirksliga eingegliedert ist, fehlen den in der Nordgruppe spielenden Seebachern einige Akteure: André Werner und Leon Gutermann sind noch in Urlaub, Marcel Kaltenbach ist verletzt und Torhüter „Wuppes“ Haag erkrankt. „Außerdem fehlen uns Fabian Bauer und Mohammed Ceylan, die beide Schicht arbeiten“, bedauert Beck den Ausfall zweier potenzieller Innenverteidiger.

Die erste Verbandspokalrunde findet planmäßig am Mittwoch, 19. August, statt. Dann steigen auch der SV Weisenheim (gegen TuS Altleiningen) und der FV Freinsheim (gegen VfB Haßloch) in den Wettbewerb ein.

Im Pokal des Kreises Rhein-Mittelhaardt spielen am Sonntag, 16 Uhr: FC Hambach - TV Ellerstadt, TuS Wachenheim - SG Mußbach, SV 1911 Bad Dürkheim - TuS Gronau. Die Partie des FC Leistadt gegen Palatia Böhl wurde abgesetzt, der TuS Friedelsheim erwischte ein Freilos.