85 Gegner der Corona-Maßnahmen sind in der Dürkheimer Innenstadt am Montagabend unterwegs gewesen – trotz abgesagter Demonstration. Die Menschen standen laut Polizei in kleinen Gruppen zusammen. Es blieb störungsfrei. Kontrolliert hat die Polizei nach eigenen Angaben niemanden. Dazu hatte laut einer Sprecherin kein Anlass bestanden. Etliche Demonstranten seien der Polizei mittlerweile persönlich bekannt. Auffällig hoch war die Polizeipräsenz in der Innenstadt. Laut Sprecherin habe die Polizei „auf alle Eventualitäten“ vorbereitet sein wollen. Denn zunächst hatten die Veranstalter wie in den vergangenen Wochen einen Demonstrationszug mit anschließender Kundgebung geplant. Dies hatte die Kreisverwaltung allerdings nicht genehmigt, weil Auflagen wie Maskenpflicht zuletzt nicht durchgesetzt worden waren. Das Neustadter Verwaltungsgericht bestätigte am Montag die Auflagen des Kreises, hielt aber eine Kundgebung auf dem Wurstmarktsplatz für zulässig. Letztlich wurde die Demonstration vom Veranstalter abgesagt.