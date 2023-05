Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Beiträge, die Eltern zahlen müssen, deren Kinder die Betreuende Grundschule in Freinsheim, Kallstadt oder Weisenheim am Berg besuchen, soll nicht erhöht werden. Das empfahl der Schulträgerausschuss am Montag dem Verbandsgemeinderat, der das letzte Wort hat.

Die Beiträge sollen nicht steigen, obwohl der Anteil an den Kosten, den die Verbandsgemeinde trägt, für dieses Schuljahr um einiges höher ausfällt als geplant. Der Verbandsgemeinderat