Um sich aus der Verantwortung zu stehlen, hat ein 20-Jähriger nach einem Unfall mit dem BMW seines Vaters extra die Kennzeichen entfernt und sich aus dem Staub gemacht. Genutzt hat es ihm nichts. Zeugen entdeckten das beschädigte Auto am Mittwoch gegen 10 Uhr auf einem Waldweg an der L 518 in Bad Dürkheim. Es war nach Polizeiangaben nicht mehr fahrbereit, und die Beamten fanden in unmittelbarer Nähe frische Schäden an einem Baum sowie Plastikteile des Wagens. Sie vermuten, dass der BMW-Fahrer auf der L 518 in Richtung Bad Dürkheim zu schnell unterwegs war und an der Kurve „Die 7 Wege“ die Kontrolle verlor, von der Fahrbahn abkam und gegen den Baum krachte. Den Halter konnte die Polizei schließlich trotz der fehlenden Kennzeichen herausfinden. Ebenso, dass zum zum Unfallzeitpunkt dessen 20-jähriger Sohn am Lenkrad saß. Gegen ihn wird nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt.