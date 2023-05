Das Mehrgenerationenhaus in Bad Dürkheim hat den Internationalen Tag der Familie am 15. Mai zum Anlass genommen, einen gemeinsamen Trommelnachmittag zu gestalten. Durch die Projektausschreibung des Landes Rheinland-Pfalz konnte dafür die Trommelschule Afro Tam Tam aus Bad Dürkheim organisiert werden. Roland Zimmermann zog mit seinem Trommelspiel und Mitmachrhythmen nicht nur die Kleinsten aus dem evangelischen Kindergarten, die gemeinsam mit ihren Familien gekommen waren, in seinen Bann, sondern auch Senioren und Ehrenamtliche aus dem Café Trift. Eine 94-Jährige kommentierte begeistert: „Das ist mal was Anderes.“ Rund 30 Teilnehmer erlebten beim Nachmittag rhythmisches Trommeln und freies Experimentieren mit Klängen in der Gemeinschaft.