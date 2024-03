Dem Hügelzug des Spielbergs geben ausgedehnte Trockenmauern sein unverwechselbares Gesicht. Die meisten von ihnen wurden im 19. Jahrhundert aufgeschichtet. Sie dienten dazu, die Reben vor rauer Witterung und kaltem Wind aus den westlich gelegenen Wäldern zu schützen. Wer an frischen, aber heiteren Tagen hierher kommt, kann selbst spüren, wie gut der Sandstein die Sonnenwärme speichert und langsam wieder an die Umgebung zurück gibt.

Gesetzt wurden die Mauern ohne Mörtel, was sie zu vielfältigen Lebensräumen macht. Alte Latten an den terrassierten Hängen vermitteln einen zusätzlichen Eindruck vom traditionellen Weinbau. Üppig wächst dazwischen der Efeu. Mit Haftwurzeln klettert er an Mauern und Zäunen empor.

Der Spielberg ist Heimat vieler Vogelarten

Weil seine verholzenden Sprossachsen dabei immer mächtiger werden, schneidet man ihn teilweise zurück. Starkwüchsige Pflanzen wie er müssen eingedämmt werden, damit Steinbiotope und Zäune nicht völlig unter ihnen verschwinden. Gleichzeitig gilt es aber, Teile des Bewuchses als Versteck und Nistmöglichkeit zu erhalten. Am Spielberg scheint diese Kombination gut zu gelingen.

Jedenfalls kommen hier vielfältige Vogelarten vor. Eine von ihnen hat sogar den „Zaun“ in ihrem Namen: Die Zaunammer ist an den Hängen und in ihrer Umgebung gut vertreten. Wo Mauern, Zäune und Hecken für abwechslungsreiche Strukturen sorgen, nimmt die Zahl ihrer Brutpaare sogar zu.