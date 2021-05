Knatternde Geräusche von Motorsägen durchdringen derzeit die Ruhe des Waldes am Luitpoldweg und am Limburgberg. In den nächsten drei Wochen müssen hier zahlreiche Bäume gefällt werden, die nicht mehr standfest sind und eine Gefahr für Spaziergänger oder Radler darstellen könnten. Nicht allen gefallen die Rodungen.

Die Todesanzeigen sind nicht zu übersehen. Sie sind an jenen Bäumen angebracht, die mit einem roten „X“ markiert sind. „In tiefer Trauer und mit großer Sorge verabschieden wir dich, Baum“, steht darauf zu lesen. Und man nennt auch die Ursache des Ablebens: „Du bist gestorben durch die Trockenheit und die Hitze des menschengemachten Klimawandels.“ Revierförster Johannes Rottländer zeigt sich ob der Inschrift beeindruckt: „Da hat sich jemand große Mühe gegeben.“

Doch an den Baumfällarbeiten in den Waldstücken führt kein Weg vorbei. „Die betreffenden Bäume stehen nicht mehr stabil“, erklärt Rottländer. „Das Risiko, dass sie umfallen und Wanderer, Rad- oder Autofahrer verletzen, ist zu groß.“ Der Revierförster betont sogleich, dass nur jene Bäume abgesägt werden, die vertrocknet sind. „Das sind hauptsächlich Kiefern, aber auch einige andere Baumarten wie Birken.“ Etwa 200 Bäume fallen der Säge zum Opfer. Dies sei aber nur ein Bruchteil der gesamten Holzernte im Dürkheimer Forst, betont der 30-Jährige.

Keine willkürlichen Rodungen

Die Ursachen des Absterbens sieht Rottländer ebenfalls im Klimawandel. „Wir hatten in der Region jetzt drei trockene Sommer hintereinander“, sagt er. Dadurch hätten die Bäume an mangelhafter Wasserversorgung gelitten und in der Folge ihre Standfestigkeit verloren. „Hinzu kommt noch, dass am Limburgberg der Boden sehr steinig und felsig ist und die Wurzeln häufig auf diesem harten Untergrund liegen. Hier kann kaum Wasser gespeichert werden.“

Festgestellt wurden die Baumschäden bei den regelmäßigen Kontrollgängen seitens des Revierförsters. Rottländer erkannte dabei dringenden Handlungsbedarf. Die Rodungsmaßnahmen erfolgten aber keinesfalls willkürlich, vorausgegangen sei ein dreiwöchiger Abstimmungsprozess. „Es fanden Gespräche statt, an denen die Stadtverwaltung, der Bauhof, die Untere Naturschutzbehörde und Vertreter des ehrenamtlichen Naturschutzes beteiligt waren“, erläutert der Revierförster. Schlussendlich gab die Obere Naturschutzbehörde ihr Einverständnis für die Baumfällungen.

Totholz bleibt liegen

Das Forstamt Bad Dürkheim schrieb danach die Arbeiten aus, den Zuschlag bekam eine Spezialfirma aus Sippersfeld (Donnersbergkreis). „Bei den Arbeiten wird einiges an Totholz im Wald liegenbleiben“, berichtet Rottländer, der in Freiburg, Edmonton (Kanada) und Rottenburg Forstwirtschaft studiert hat. „Am Limburgberg etwa auf Wegen, die bisher nicht offiziell benutzt werden konnten.“ Diese Strecke vom Parkplatz Märchenpark zur Limburg ist künftig nun für Wanderer nicht mehr begehbar, da die gefällten Baumstämme den Weg versperren. „Es bleibt dort aber ein anderer offizieller Wanderweg erhalten, der im Besucherlenkungssystem der Stadt integriert ist“, informiert der Förster.

Die natürlichen Barrieren und die Baumfällaktion insgesamt hätten aber auch Positives. „Zunächst einmal wird es hier keine Trittschäden von Wanderern geben“, erklärt Rottländer. Dadurch könne sich auf dem Höhenrücken wieder eine natürliche Vegetation entwickeln, was der Natur zugute kommt. „Wenn die Fauna dann etwa Blühpflanzen hervorbringt, profitieren Insekten wie Schmetterlinge, Käfer oder Bienen davon“, zeigt sich der Förster optimistisch. Ebenso wird die Eiche Nutznießer der Rodungen sein. „Diese Baumart kommt hier gut zurecht und bekommt durch die Fällungen nun mehr Licht.“