Am Freitagnachmittag hat die Dürkheimer Feuerwehr einen Böschungsbrand an der Bahnlinie in Höhe des Fronhofs II gelöscht. Was den Brand auf etwa 200 Quadratmetern Fläche ausgelöst hat, sei unbekannt, sagt der stellvertretende Wehrleiter Markus Lang. Allerdings sei die Fläche „so furztrocken wie der Rest auch“, so Lang. Da reiche eine minmale Entzündung aus.