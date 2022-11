Der Bundestag hat Mitte Oktober eine Änderung des Wasserhaushaltsgesetzes beschlossen. Bald sollen in jeder Kommune Trinkwasserbrunnen an öffentlichen Orten stehen. Darauf hat die Bundestagsabgeordnete Misbah Khan (Grüne) hingewiesen. Doch was bedeutet das für die Kommunen in der Region?

Die Wasserspender sollen an heißen Tagen gesundheitlichen Belastungen vorbeugen sowie jedermann den Zugang zu sauberem Trinkwasser ermöglichen. Gleichzeitig soll damit auch Plastikmüll reduziert werden, heißt es vom Büro der Abgeordneten.

Doch wie sieht es in der Region damit aus? Den Besuchern von Innenstadt und Kurpark sind die zwei in Bad Dürkheimer Trinkwasserbrunnen wahrscheinlich schon bekannt: einer steht im Kurpark in der Nähe der Brunnenhalle und der andere auf dem Ludwigsplatz. Beide wurden bereits im August 2020 errichtet.

In Wachenheim hat der Stadtrat im Sommer auf Antrag von Grünen, Volt, FWG, CDU und SPD die Verwaltung damit beauftragt, Standorte zu ermitteln und Kosten sowie Fördermöglichkeiten zu prüfen. Die Initiative ging von den Grünen aus. Im benachbarten Deidesheim steht bereits ein Trinkwasserbrunnen. Laut eines Sprechers der Verbandsgemeinde gibt es dagegen in Freinsheim noch keine Pläne in diese Richtung.

Ein einzelner Brunnen kostet durchschnittlich etwa 15.000 Euro. Stemmen sollen die Kosten die Kommunen, jedoch bietet das Land Rheinland-Pfalz Förderprogramme an, mit deren Hilfe schon die Brunnen in Bad Dürkheim und Deidesheim errichtet wurden.

Das Gesetz soll zum 1. Januar in Kraft treten, die Kommunen sollen die Brunnen „in absehbarer Zeit“ bauen, heißt es aus dem Büro der Abgeordneten. Genaueres müsse eine Rechtsverordnung regeln.