Seit etwa einer Woche sei das Trinkwasser im Jägertal in Bad Dürkheim verschmutzt, berichten Anwohner. Stadtwerke-Chef Peter Kistenmacher bestätigt auf Anfrage eine Eintrübung. „Dazu kam es infolge des Unwetters. Wir haben zwar Filter installiert, aber bei diesem Wahnsinnsniederschlag konnten sie nicht alle Schwebstoffe herausfiltern“, erklärt er. Ein erstes Zurückspülen der Filter vergangene Woche habe die Eintrübung schon deutlich vermindert. Aktuell sei jedoch immer noch eine dünne Schicht vorhanden. Deswegen nehmen die Stadtwerke nach seinen Angaben am Dienstag eine zweite Zurückspülung der Filter vor. „Danach sollte das erledigt sein“, sagt er. Diese Lösung habe im Jägertal etwas gedauert, da es noch nicht ans städtische Leitungsnetz angeschlossen ist. Bei einer solchen Insellösung müsse für das Zurückspülen das Wasser abgestellt werden, was wiederum mit einem entsprechenden Vorlauf angekündigt werden müsse. Eine Gefahr für die Gesundheit der Anwohner habe zu keinem Zeitpunkt bestanden. „Wir haben auch dort UV-Filter im Einsatz, sodass das Trinkwasser trotz der Eintrübung keimfrei ist“, betont Kistenmacher.