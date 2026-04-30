Die VG Freinsheim zapft neue Quellen an, um die Trinkwasserversorgung der Bürger zu sichern. Die Zeiten, in denen alle das gleiche Wasser trinken, sind wohl vorbei.

Die Diskussion um die künftige Trinkwasserversorgung in der VG Freinsheim ist einen entscheidenden Schritt weiter gekommen. In der Debatte um die verschiedenen Möglichkeiten, wie mit dem Wasser des neuen Brunnens in Herxheim am Berg umgegangen wird, kristallisiert sich eine bevorzugte Lösung heraus. Das wurde in der Sitzung des Werkausschusses am Dienstag deutlich.

Grundlage der vom Technologiezentrum Wasser in Karlsruhe empfohlenen Variante ist die Einteilung der Verbandsgemeinde in zwei Trinkwasser-Zonen. Die Gemeinden der Zone 2 mit Freinsheim, Weisenheim am Sand und Erpolzheim werden danach künftig mit dem Wasser des neuen Brunnens in Herxheim am Berg mit dazugehörigem Wasserwerk versorgt. Wasser aus dem Wasserwerk Bobenheim wird aber zu 40 Prozent noch beigemischt. Die Zone 1 mit Weisenheim, Bobenheim und Herxheim am Berg sowie Kallstadt und Dackenheim würden wie bisher zu 100 Prozent Wasser aus dem Pfälzerwald bekommen.

Der neue Brunnen bei Herxheim ist die Grundlage für die neue Trinkwasserversorgung. Archivfoto: Dagmar Schindler-Nickel

Vorteil dieser Variante: Es müsste nur eine Leitung verlegt werden, um die Mischung des Wassers im Hochbehälter „Auf dem Groß“ zu gewährleisten, der knapp einen Kilometer südlich vom neuen Brunnen steht. Auch eine Mischung direkt im Netz sei möglich. Bei der Variante, die eine Mischung im Wasserwerk Bobenheim und einen Weitertransport des Wassers von dort in alle Leitungen vorsieht, müssten 8 Kilometer lange Leitungen gebaut werden. Laut Werkleiter Felix Haller müsste man bei dieser Variante mit etwa vier Millionen Euro an Kosten allein für den Leitungsbau rechnen. Vorteil dieser Lösung wäre, dass alle Bürger das gleiche Wasser bekämen.

Größtes Manko bei dem neuen Herxheimer Brunnenwasser: Es ist viel härter als das Wasser aus dem Pfälzerwald. Bisher sind die Bürger sehr weiches Wasser mit rund 5 Grad deutscher Härte gewöhnt. Auch die Wassermischung würde hier noch nicht zum gewünschten Erfolg führen. Mit einer Enthärtung mittels Umkehrosmose wären nach Angabe von Florence Krüger vom Karlsruher Technologiezentrum sechs bis neun Grad möglich.

Die Calcitabscheidekapazität beim Wasserkochen sei hier ein wichtiger Parameter. Sie gibt an, wann die Verbraucher zufrieden oder unzufrieden mit dem Härtegrad sind. „Entscheidend sind hier die Kalkrückstände im Topf nach dem Kochen“, erklärte Krüger. Liegt diese Kapazität unter 30 Milligramm pro Liter, sind die Verbraucher noch zufrieden. Enthärtet man das gemischte Wasser auf sechs bis sieben Grad, würde man mit einem Wert von zwölf weit darunter liegen. Sogar bei einer Enthärtung auf den Härtegrad zwölf würde man noch im Toleranzbereich liegen: Hier würde ein Wert von 25 erreicht. Ohne Enthärtungsverfahren liegt die Abscheidekapazität des Herxheimer Wassers bei 107. Das sind 24 Grad deutsche Härte. Je höher der Enthärtungsaufwand, desto mehr Energie sei jedoch für das Verfahren aufzuwenden, erklärte Krüger. Im Jahr würden etwa 70.000 bis 100.000 Kilowatt Strom pro Stunde dafür gebraucht.

Der Brunnen mit der Nummer 3 im Wasserwerk Krumbachtal liefert das meiste Wasser. Dies ist auf die Dauer zu riskant. Archivfoto: Franck

Herausgefiltert werden mit der Umkehrosmose auch Nitrat, Sulfat und Chlorid. Auch unerwünschte Spurenstoffe wie PFAS oder Pflanzenschutzmittelrückstände könnten damit entfernt werden. „Damit kann das Wasser die gleiche Beschaffenheit wie in Bobenheim bekommen“, versicherte sie. Der Platzbedarf für eine solche Anlage sei gering, ebenso der Personalaufwand. Am Ende bleibe ein flüssiges Konzentrat übrig, das noch entsorgt werden müsse. Die Kosten für eine solche Enthärtungsanlage bezifferte Krüger auf 800.000 bis 900.000 Euro.

Arno Krauß (FWG) verwies auf den Härtegrad als das „Hauptthema“ beim Verbraucher. Wenn Krüger von „gleicher Beschaffenheit“ spreche, sei dies sicherlich chemisch zu verstehen. „Der Endverbraucher wird am Ende den Unterschied feststellen am Kalkrückstand im Wasserkocher“, meinte er. Er plädierte wie Klaus Schmitz (Grüne) dafür, sich beim Härtegrad in Richtung sieben zu orientieren – auch wenn dies höhere Energiekosten bedeute.

Abstimmung in der nächsten Sitzung möglich

Werkleiter Felix Haller will bis zur nächsten Sitzung des Werkausschusses am 9. Juni Kostenkalkulationen vorlegen. Diese sollen die Grundlage für die Abstimmung sein. Im Verbandsgemeinderat sei eine Entscheidung am 26. Juni möglich. Wegen des neuen Brunnens warte man noch auf eine Genehmigung der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd. Hier geht es um grünes Licht für eine Hauptbohrung sowie die wasserrechtliche Erlaubnis für die Grundwasserentnahme.

Nach Hallers Schätzung könnte voraussichtlich in fünf Jahren die Trinkwasserversorgung umgestellt sein.