Die Konkurrenz in Sachen Veranstaltungen war groß. Im Bad Dürkheimer Ortsteil Trift zog man dennoch ein positives Zwischenfazit zur Kerwe. Die ist noch nicht vorbei.

Mit viel Musik feiern die Bewohner der Trift und ihre Gäste ihre Kerwe – am Samstag steuerte die Band Herzblut Rock- und Pop-Klänge bei. Nach den ersten drei Tagen hat Karlheinz Bayer, Mitglied des Kerweausschusses, am Montag ein positives Zwischenfazit gezogen. „Wir hatten einen guten Zuspruch. Durch das Flugplatzfest hatten wir eine starke Konkurrenz, aber wir sind trotzdem zufrieden“, sagt Bayer. Die Leute hätten sich auch vom durchwachsenen Wetter am Sonntag nicht von einem Besuch im Dürkheimer Ortsteil abbringen lassen. Begonnen hatte der Tag mit der Band „Auf der Walz“ aus Maxdorf, die mit typischen Weinfestliedern überzeugte. Auch der Verkauf von Kaffee und selbstgebackenen Kuchen sei gut gelaufen, betont Bayer. Kinderschminken ergänzte das Programm am Sonntag.

Neu ist in diesem Jahr das Weindorfzelt vom Schönfelder Hof, das dieser zusammen mit den Weingut Grauer betreibt. Den Ausschank im Schubkarchstand übernimmt wie immer die Familie Haag. Mit Rockmusik von „Final Harvest“ geht am Dienstag, ab 19 Uhr, die Kerwe zu Ende. Mitstreiter bei der Organisation sind übrigens gerne gesehen. „Wer sich dem Projekt Trifter Kerwe widmen will, ist willkommen mitzuarbeiten“, betont Bayer, der im Team mit 15 bis 20 Personen die Kerwe organisiert.