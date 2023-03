Mehrere unbekannte Frauen haben am Samstagmittag einen Mann in einer Bäckereifiliale am Stadtplatz bestohlen. Laut Polizei hielt sich der Mann zwischen 13.15 Uhr und 13.40 Uhr mit zwei weiteren ihm unbekannten Frauen in der Bäckerei auf. Eine der Frauen habe den Geschädigten angerempelt und ihm seinen in der linken Jackentasche befindlichen Geldbeutel gestohlen. Die Täterinnen seien dann in Richtung Bahnhof weggerannt, wo der Bestohlene sie aus den Augen verlor.