Auf dem Stadtfest ist am Donnerstagabend ein Rucksack mit rund 7500 Euro Einnahmen und Wechselgeld aus einem Weinstand am Stadtplatz gestohlen worden. Wie der Zäpfler am Sonntag berichtete, stand der Geld-Rucksack kurz vor Betriebsende gegen 22.30 Uhr fertig bestückt neben weiteren Rucksäcken mit Wechselkleidung hinter der Theke bereit. Nur noch wenige Gäste seien im Zelt gewesen, die Planen des Weinstandes waren weitestgehend verschlossen. Eine Person der Zäpfler-Familie bewachte während des Aufräumens Weinkühlschrank und Geldrucksack, als ein Mann versuchte, mit einem 10-Euro-Schein eine Flasche Sekt zu kaufen. Während die Zäpflerin mehrere Minuten mit dem Mann diskutierte, dass 10 Euro nicht ausreichten, müssen Komplizen des Mannes den Rucksack rückwärtig unter der Plane herausgezogen haben, so der Zäpfler. Die Polizei geht davon aus, dass sie gezielt abgelenkt wurde, um die Tat zu ermöglichen.

Zeugen, die in dem Zeitraum Verdächtiges bemerkten oder Hinweise zu Tat oder Täter geben können, sollten sich bei der Polizei Bad Dürkheim unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de melden.