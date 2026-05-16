Bad Dürkheim. Auf dem Stadtfest ist ein Rucksack mit rund 6500 Euro Einnahmen und Wechselgeld aus einem Weinstand gestohlen worden. Der Diebstahl geschah am Donnerstag, 14. Mai, zwischen 22.30 und 22.40 Uhr, nach Angaben der Polizei.

Der Rucksack stand nach Angaben der Geschädigten hinter der Theke. Kurz zuvor versuchte ein unbekannter Mann, selbst eine Flasche Sekt aus dem Kühlschrank zu nehmen. Während die Mitarbeiterin mit dem Mann sprach, öffnete vermutlich ein weiterer Täter die Zeltplane und nahm den Rucksack mit dem Bargeld mit. Die Polizei ging davon aus, dass die Mitarbeiterin gezielt abgelenkt wurde, um die Tat zu ermöglichen. Zeugen, die in dem Zeitraum Verdächtiges bemerkten oder Hinweise zu Tat oder Täter geben können, sollten sich bei der Polizei Bad Dürkheim unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de melden. rhp