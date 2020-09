Am Mittwoch hat sich laut Polizei im Innenhof der Postfiliale in der Mannheimer Straße ein Trickdiebstahl ereignet. Der Täter sprach demnach eine 74-Jährige an und fragte sie, ob sie Geld wechseln könnte. Die Frau schaute daraufhin in ihren Geldbeutel, konnte aber nicht wechseln. Danach legte der Mann kurz ein schwarzes Tuch über den Geldbeutel und entfernte sich anschließend. Erst jetzt stellte die Seniorin fest, dass 50 Euro aus ihrem Geldbeutel fehlten. Der Täter wird wie folgt beschrieben: circa 60 Jahre alt, 1,65 bis 1,70 Meter groß, gut gekleidet (graues Jackett, karierte Hose), dunkle Haare, keine Brille, kein Bart, feste Statur. Die Sofortfahndung der Polizei blieb erfolglos. Sie bittet um Hinweise unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.