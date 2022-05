Opfer eines Trickbetrügers ist laut Polizei am Montag gegen 10.30 Uhr ein älterer Erpolzheimer geworden. Der bislang unbekannte Täter gab sich am Telefon als angeblicher Mitarbeiter der Volksbank Rhein-Neckar aus und erklärte dem Mann, dass er aufgrund eines nicht gekündigten Lotterie-Abonnements Kosten in Höhe von etwa 7000 Euro zu bezahlen hätte. Sollte er die Kosten nicht bezahlen, würde sein Konto gesperrt werden. Er wurde angewiesen, einen Rechtsanwalt „Herr Franke“ zu kontaktieren um ein Gerichtsverfahren abzuwenden und eine außergerichtliche Einigung zu erzielen. Unmittelbar danach wäre er von dem vermeintlichen Anwalt Herrn „Franke“ angerufen worden. Dieser wäre bereits von der Bank informiert worden. Im Laufe des Gesprächs erwarb der falsche Anwalt geschickt das Vertrauen des Erpolzheimers. Dieser überwies schließlich einen höheren Geldbetrag an den angeblichen Rechtsanwalt. Nach Rücksprache mit seinem echten Bankberater stellte er schließlich fest, dass er Opfer eines Betrugs geworden war. Ob eine Rücküberweisung erfolgreich war, ist bislang nicht bekannt. Die Kriminalpolizei in Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer ebenfalls Opfer eines solchen Betrugsversuchs wurde, wird gebeten, sich an die Polizei Bad Dürkheim zu wenden unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerk-heim@polizei.rlp.de.