Am Sonntag gegen 20 Uhr ist nach Angaben der Polizei eine 30-Jährige aus Bad Dürkheim auf Trickbetrüger hereingefallen. Demnach richtete die Frau ihr neues Smartphone ein, als sie eine SMS von ihrer vermeintlichen Sparkasse bekam, in der diese die erneute Eingabe ihrer Kontodaten forderte. Nachdem sie diese Daten eingegeben hatte, bemerkte die Dürkheimerin am nächsten Tag, dass sie sich nicht mehr im Onlinebanking anmelden konnte. Auf Nachfrage bei ihrer richtigen Hausbank stellte sich heraus, dass bislang unbekannte Täter insgesamt 1600 Euro abgebucht hatten. Ob ihr Geld durch die Bank zurück gebucht werden kann, ist bislang nicht bekannt. Die Kriminalpolizei in Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei rät vor diesem Hintergrund, niemals Kontodaten per E-Mail preiszugeben. „Nehmen Sie stattdessen persönlichen Kontakt zu ihrer Bank auf und wenden Sie sich mit der betrügerischen E-Mail an die Polizei, um Strafanzeige zu erstatten“, empfehlen die Beamten. Das gehe auch bequem über die polizeiliche Online-Wache unter www.polizei.rlp.de/de/onlinewache, per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de, telefonisch unter 06322 9630 oder direkt auf der Polizeidienststelle.