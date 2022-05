Am Mittwoch wurde eine ältere Frau aus Bad Dürkheim Opfer von Trickbetrügern. Ein unbekannter Mann gab sich am Telefon als angeblicher Staatsanwalt aus und erläuterte der Dame, dass ihre Enkelin einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte. Sie solle eine Kaution bezahlen, um zu verhindern, dass ihr Enkelkind ins Gefängnis kommt. Der Betrüger überzeugte die Seniorin, die anschließend Schmuck und Bargeld im Gesamtwert von über 20.000 Euro an einen Komplizen des Anrufers übergab. Da der Betrag angeblich nicht ausreichte, sollte sie auf ihrer Bank weitere 25.000 Euro abheben. Ein aufmerksamer Bankmitarbeiter witterte allerdings den Betrug und informierte die Polizei. Die Täter manipulierten die Frau und ihren Ehemann derart, dass sie noch beim Gespräch mit den Beamten davon überzeugt waren, mit einem echten Staatsanwalt telefoniert zu haben. Die Nummern der Anrufer wurden im Internet generiert und können nicht zurückverfolgt werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die solche oder ähnliche Anrufe erhalten haben, sollen sich unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de an die Polizei Bad Dürkheim wenden.