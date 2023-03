Am Freitag gegen 11.55 Uhr hat ein 85-jähriger Bad Dürkheimer laut Polizei die Sparkasse in der Philipp-Fauth-Straße in Bad Dürkheim verlassen, wo er zuvor 250 Euro von seinem Konto abgehoben hatte. Als er sich gerade in sein Auto setzte, öffnete ein Unbekannter die Beifahrertür und bat ihn, ihm Geld zu wechseln, da er Kleingeld benötige. Als der 85-Jährige die Münzen aus seinem Geldbeutel suchte, setzte sich der Fremde auf den Beifahrersitz, bot an, ihm dabei zu helfen, und griff nach dem Geldbeutel. Der Bad Dürkheimer lehnte das ab und wechselte das Kleingeld. Daraufhin stieg der Mann aus und fuhr mit einem Auto davon. Erst hinterher bemerkte der 85-Jährige, dass die 250 Euro aus dem Geldbeutel entwendet worden waren. Hinweise zum Täter und dessen Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen.