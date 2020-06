Als Freunde, Verwandte oder Überbringen guter Lottonachrichten haben sich zahlreiche Anrufer am Freitagnachmittag ausgegeben – immer verbunden mit Geldforderungen. Wie die Polizei Bad Dürkheim mitteilt, fiel keiner der Angerufenen auf die Tricks rein.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang erneut: „Seien Sie auch in Zukunft misstrauisch, legen Sie auf und rufen Ihren Bekannten, oder Verwandten zurück. Nennen Sie nicht selbst Ihren Namen, sondern lassen Sie den Anrufer Ihren Namen sagen. Übergeben Sie nie Geld, Schmuck, oder sonstige Wertgegenstände an unbekannte Personen.“