Treffpunkt Riesenrad: Am Samstag haben etwa 15 Jupiter-Fans in Friedrichshafen mit Schausteller-Familie Barth dem in diesem Jahr ausfallenden Wurstmarkt gedacht. Natürlich mit Weck, Worscht und Woi aus Bad Dürkheim – und im passenden Winzerkittel-Outfit.

„Es war genial!“ Am Morgen danach ist Steffen Krebs, der zu dieser Pilgertour über die sozialen Medien aufgerufen hatte, noch ganz beseelt. Bis spät in die Nacht hätten die etwa 15 Jupiter-Fans mit der Schausteller-Familie Barth am Jupiter-Riesenrad zusammengesessen.

Mit zwei befreundeten Ehepaaren hatten sich Krebs und Frau Annika durch die Staus zum Bodensee gekämpft. Vor Ort in Friedrichshafen gesellten sich noch etliche Pfälzer hinzu, die derzeit am Bodensee Urlaub machen. „Herr Barth hat extra einen Pavillon für uns neben dem Jupiter aufgebaut und Essen von Restaurants in Friedrichshafen kommen lassen“, schwärmt Krebs und fügt hinzu: „Wir haben neue Freunde gefunden!“ Zur Begrüßung der Wurstmarkt-Fans habe Barth extra Pfälzer Lieder, darunter natürlich auch bekannte Hits von Kurt Dehn, über die Jupiter-Lautsprecher laufen lassen. „Es war fast wie Wurstmarkt“, sagt der 44-jährige Fernfahrer lachend. Der Blick in 50 Metern Höhe über den Bodensee habe dazu zwar nicht so gepasst, war aber fast so spektakulär wie die gewohnte Sicht über den Haardtrand und nach Ludwigshafen, wie Krebs zugeben muss: „Der Platz ist schon toll.“ Die fast 30-minütige Abschlussfahrt reservierte Rudolf Barth am Abend für seine Familie und die Pfälzer Gruppe. Weil der Jupiter von September bis Ende Oktober in Konstanz stehen wird, heißt es für Krebs: Das nächste Treffen steigt wieder am Bodensee!